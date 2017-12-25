سيارة تحمل غالونات وقود تقتحم مقر الحزب الاشتراكي الديمقراطي ببرلين

اقتحم رجل يقود سيارة تحوي عبوات للغاز وغالونات وقود مقر الحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلين، قبل أن يؤكد أنه كان يريد الانتحار، وفق ما أعلنت الشرطة الألمانية يوم الإثنين.

ووقع الحادث، ليل الأحد – الاثنين. ونُقل الرجل الذي جُرح في الرأس وكان ينزف إلى المستشفى، حسبما ذكرت الشرطة التي لم تضف أيّة تفاصيل.

واندلع حريق في السيارة، لكن تمّ إخماده بسرعة بنظام إطفاء الحرائق في مبنى الحزب. وقال الرجل للشرطة إنه وضع حقيبةً تحوي موادَّ قابلةٍ للاشتعال أمام مقر حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ.

وكان حارس مبنى الاتحاد الديمقراطي المسيحي ذكر مساء الأحد للشرطة أنّ مجهولاً وضع قبيل الساعة 23,00 (22,00 ت غ) حقيبة تحوي عبواتٍ للغاز وولاعات.

وقال ناطق باسم شرطة برلين لوكالة «فرانس برس»: «نواصل التحقيقات حول دوافعه وأسباب استهدافه لمقريِّ حزبين سياسيين». وكُلّفت الشرطة الجنائية في برلين التحقيق.

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