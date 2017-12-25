سكان الأحياء المُدمرة بسرت يتظاهرون لصرف تعويضاتهم المالية

المتوسط:

تظاهر العديد من المواطنين من سكان الأحياء المدمرة والمتضررة بمدينة سرت، اليوم الاثنين، أمام مبنى المجلس البلدي، لصرف تعويضاتهم المالية.

ورفع المتظاهرون شعارات ولافتات تُطالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وأعضاء الحكومة وأعضاء النواب والأعلى للدولة عن سرت والمجلس البلدي، بالإسراع بصرف تعويضاتهم المالية عما لحق بمنازلهم المدمرة، وذلك وفقًا لما قاله عضو اللجنة المنظمة للوقفة نوري أبوزيد.

وأشار أبو زيد، إلى أنّ المحتجين طالبوا فى بيان تلوه أمام البلدية، الاستعجال بدفع الايجارات وتعويضهم ماليًا عن مساكنهم المدمرة، لافتًا إلى أنّ الوقفة برعاية مؤسسة التضامن الاجتماعي للأعمال الخيرية للمدينة، بَعد معاناة أصحاب المساكن المدمرة والمتضررة من دفع الإيجارات من حسابهم الخاص.

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