مفوضية اللاجئين تجلي 1200 مهاجرا من ليبيا إلى دول أخرى

تمكنت مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين في ليبيا من إجلاء 1200 شخص من مراكز إيواء مختلفة تابعة لجهاز الهجرة غير الشرعية في ليبيا خلال سنة 2017.

وذكر ممثل المفوضية في ليبيا روبيرتو مينون في تصريح لصحيفة ” لا ريبوبليكا” الإيطالية أن المفوضية تتوقع ارتفاع هذه الأرقام خلال سنة 2018 لتصل ما بين 5 إلى 10 آلاف شخص.

يأتي هذا بعد استقبال إيطاليا لأول دفعة من طالبي اللجوء قادمة من ليبيا، في خطوة وصفها وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي “بالتاريخية” حيث وصلت، الجمعة، مجموعة من 162 لاجئا من مختلف الجنسيات بطائرة عسكرية إلى روما في عملية هي الأولى من نوعها.

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