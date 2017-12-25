صنع الله يأمر بفتح تحقيق حول تسريبات الغاز في حقل زلطن النفطي

أمر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ، مصطفى صنع الله، بفتح تحقيق فوري في حادثة وفاة ليبي وسودانيين، وإصابة ليبي آخر في حقل زلطن النفطي غربي العاصمة طرابلس.

ووقعت الحادثة، بحسب ما أورده الموقع الرسمي للمؤسسة، أثناء إجراء بعض أعمال الصيانة الدورية بإحدى المعدات بمعمل الغاز في الحقل ظهر أمس الأحد.

وتسرب غاز “كبريتيد الهيدروجين” بداخل المعمل متسببا في اختناق الأشخاص الثلاثة ومن ثم إلى وفاتهم، وإصابة شخص آخر.

وأوضحت المؤسسة أن الموظف الليبي المتوفي هو، الصيد مفتاح ضو، مشرف وردية الإنتاج بالمعمل، بالإضافة إلى عاملين سودانييْن تابعين للمقاول المكلف بأعمال الصيانة.

وجرى إسعاف المصابين إلى موقع الشركة الرئيسي بمرسى البريقة، ومنها إلى مدينة إجدابيا قبل أن يقضوا هناك، فيما أدخل الموظف المصاب علي الأوجلي إلى قسم العناية المشددة. بالمستشفى.

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