اخبار ليبيا الان

تعرف على ساعات طرح الاحمال اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2017

تم النشر منذُ 15 ساعة
تعليق
مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

 

ايوان ليبيا – وكالات :

ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء في بيان لها أن ساعات طرح الاحمال اليوم الاثنين 25 ديسمبر2017 في حدود الـ 8 ساعات ، داعيةً المواطنين الى التوفير في استهلاك الطاقة .

الشركة العامة للكهرباء اعتبرت في بيانها أن التقنين و الاقتصاد في استهلاك الطاقة الكهربائية مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الشركة والمواطن.

وكشفت الشركة أن التوليد المتاح للشبكة العامة اليوم الاثنين يقدر بـ5000 ميجاوات و أن الحمل المتوقع على الشبكة 6800ميجاوات، مبينةً أن العجز المتوقع يقدر بـ1800 ميجاوات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا

عن مصدر الخبر

ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • الله يطرح في جهنم كل من تصدر المشهد وكل من خرج وتكلم في قنوات العار القنوات الليبية البائسة ومجد اتفاق العار ومجالس العار النواب والدولة التاريخ لن يرحمكم ومصيركم الي مرحاض التاريخ لآن المزبلة انظف منكم .

    رد