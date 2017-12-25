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«الاتحاد النسائي» يفتتح سوق الأسر المنتجة بـ سرت

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

ديسمبر 25, 2017 , 12:14 م

ديسمبر 25, 2017 , 12:07 م

ديسمبر 24, 2017 , 6:34 م

المتوسط:

أفادَ مصدرٌ بالاتحاد النسائي للتنمية البشرية، بأنه تم فتح الاثنين، سوق الأسرة المنتجة الأول بمدينة سرت تحت شعار «من إنتاجي نكفي ذاتي»، وذلك تحت رعاية وإشراف الاتحاد.

وشارك في هذا السوق، عددٌ كبير من ربّات البيوت بعرض إنتاجهن من الحلويات المشكلة، والصناعات التقليدية المنوعة والملابس النسائية وملابس الأطفال من ابتكارهن.

وأشار المصدر، إلى أن أسعار المعروضات بالسوق الذي يستمر لمدة أربعة أيام مناسبة، مؤكدًا أنّ المعرض نُظم لتشجيع المرأة الليبية المُنتجة للاعتماد على نفسها، والمساعدة فى تخفيف أعباء الأسرة.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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