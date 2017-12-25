حالة الطقس و درجات الحرارة فى ليبيا اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2017

توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقس يميل للاستقرار على أغلب مناطق ليبيا، وتبقى درجات الحرارة منخفضة على أغلب المناطق خاصة أثناء الليل وفي الصباح الباكر.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة.

السماء مغطاة كليا بالسحب مع تكون شبورة مائية اثناء الليل في الصباح الباكر على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس وبعض مناطق الدواخل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة على الساحل بينما تكون متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة على الدواخل ، ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح ما بين (13-17) درجة مئوية ولا تتجاوز (11) درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

بن جواد – سهل بنغازي حتى امساعد – جالو – مراده.

السماء مغطاة جزئيا بالسحب تتكاثر يوم الاربعاء على الساحل الممتد من اجدابيا حتى شحات مع احتمال لسقوط أمطار متفرقة ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا تتحول يوم الغد إلى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح هذا اليوم ما بين (15-18) درجة مئوية ، ولا تتجاوز ( 13 ) درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس -الحمادة.

السماء قليلة السحب ، والريــاح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجــات الحــرارة القصوى تتــراوح ما بين (12 -17) درجة مئوية ، وتسجل ارتفاعا طفيفا من يوم الغد على أقصى مناطق الجنوب.

الكفرة – تازربو – السرير.

السمـاء قليلة السحب ، والريـاح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح ما بين (14-18) درجة مئوية.

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