«العامة للكهرباء» تعلن مناطق ومواعيد طرح الأحمال اليوم

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الاثنين، عجزًا متوقعًا في تغطية أحمال الشبكة قدره 400 ميجاوات، مؤكدةً أن طرح الأحمال متوقع لمدة 6 ساعات.

وقالت الشركة في بيانٍ صادر عنها ، إنه سيتم طرح الأحمال عن المناطق الممتدة من البريقة إلى طبرق إلى الواحات والكفرة، إلى حين توفير الكميات اللازمة من الوقود، لتغذية محطات الإنتاج.

وأكدت الشركة على أنّ توقف تزويد محطات إنتاج الكهرباء بالمنطقة الشرقية بالوقود الخفيف، ومحدودية كميات الغاز المتوفرة حاليًا بها، كان الدافع وراء قرار الشركة بطرح الأحمال.

وكان رئيس مكتب الصيانة السريعة بدائرة الزعفران التابعة للشركة العامة للكهرباء، أكد عودة التيار الكهربائي إلى عدد من المناطق والأحياء السكنية بضواحي سرت، بعد انقطاعه بسبب سقوط الكوابل والأسلاك الكهربائية جراء الرياح القوية والأمطار الغزيرة، التى شهدتها المنطقة خلال الـ 48 ساعة الماضية.

بيان الشركة العامة للكهرباء.

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