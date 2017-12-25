حراك "الدستور أولا" ينظم جلسة حوارية في سبها

أقيمت بمسرح بيت الثقافة بسبها، أمس الأحد، جلسة حوارية نظمها حراك الدستور أولا، بمشاركة أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ونشطاء من مؤسسات المجتمع المدني. وقال عقيلة المحجوب أحد مؤسسي حراك “الدستور أولا” إنهم يطالبون بالاستفتاء على الدستور قبل اجراء أي عملية انتخابية، ويسعون من خلال الجلسة لإيصال رسالة للرأي العام الدولي بأن الشعب الليبي يطالب بإجراء الاستفتاء على الدستور. وأضاف محجوب أنهم سيصدرون بيان عن المنطقة الجنوبية يدعو الى اجراء الاستفتاء على دستور توافقي قبل إجراء الانتخابات في العام 2018 .

ومن جهتها قالت عضوة الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نادية عمران إن حراك الدستور أولا حراك مدني وسيستمر 31 ديسمبر الجاري بهدف تسليط الضوء على مشروع الدستور من خلال جلسات حوارية تقام في ذات اليوم بمختلف المدن الليبية. واضافت عمران انه خلال الجلسة الحوارية سيتم تسليط الضوء على الصعوبات والقيود على العقبات التي واجهت الهيئة وتليها حلقات نقاش للحاضرين.

ونوهت عمران كان من المفترض على مجلس النواب ان يصدر قانون الاستفتاء ونحن الان في انتظار ان تبث المحكمة العليا قرارها ونتمنى بعد صدور الحكم ان يسارع مجلس النواب في اصدار قانون الاستفتاء.

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