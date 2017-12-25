يوفنتوس يخطط لتكرار خطف نجوم روما

كشفت تقارير صحفية أن نادي يوفنتوس، حامل لقب الدوري الإيطالي، مهتم بضمِّ نجم إيه إس روما كيفن ستروتمان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وحدّد نادي السيدة العجوز، النجم الهولندي كيفن كهدفٍ محتمل لتدعيم وسط ملعب البيانكونيري الموسم المقبل.

وأشارت التقارير إلى أنّ اليوفي متحمسٌ لضمِّ اللاعب الذي نجح في استعادة كامل لياقته بعد سلسلة من الإصابات القوية في الركبة.

الشرط الجزائي في عقد كيفن مع فريق العاصمة يقدر بـ 45 مليون يورو، سواء للأندية الإيطالية أوالأجنبية، وفي حال نجح يوفنتوس في ضمِّ ستروتمان، فإن هذا سيكون مشابهًا لما فعله نادي السيدة العجوز العام الماضي عندما ضم ميراليم بيانيتش من روما بعد دفع الشرط الجزائي في عقده المقدر بـ32 مليون يورو.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة الوسط