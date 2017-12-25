التيار الكهربائي يعود للأحياء السكنية بضواحي سرت

المتوسط:

عاد التيار الكهربائي إلى عددٍ من المَناطق والأحياء السكنية بضواحي مدينة سرت، بعدَ انقطاعه بسبب سقوط الكوابل والأسلاك الكهربائية جراء الرياح القوية والأمطار الغزيرة، التى شهدتها المنطقة خلال الـ 48 ساعة الماضية، وذلك وفقًا لما قاله رئيس مكتب الصيانة السريعة بدائرة الزعفران التابعة للشركة العامة للكهرباء.

وأضاف المصدر، أنه بفضل جهود فنيي الصيانة وتعاون أهالي المناطق، تم تركيب أسلاك وكوابل جديدة وإعادة التيار الكهربائي رغم قلة الإمكانيات والظروف القاسية التي تشهدها المدينة بعد هطول الأمطار الغزيرة.

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