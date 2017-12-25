ايوان ليبيا – القسم الاقتصادي :
بلغت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2017 الساعة 01:35 بعد الظهر القيم التالية :
الدولار الامريكى : 8.960 دينار ليبي
اليورو الأوروبي : 10.613 دينار ليبي
الجنيه الإسترليني : 11.985 دينار ليبي
الجنيه المصري : 0.502 دينار ليبي
الدينار الاردني : 12.629 دينار ليبي
الليـرة التــركية : 2.348 دينار ليبي
1 دينار ليبي = 0.289 دينار تونسي ( في بنقردان)
رجاء مراعاة ان الاسعار تتغير من وقت لاخر اثناء اليوم و من مدينة لاخرى
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