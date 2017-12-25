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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2017

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

 

ايوان ليبيا – القسم الاقتصادي :

بلغت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2017 الساعة 01:35 بعد الظهر القيم التالية :

الدولار الامريكى : 8.960 دينار ليبي

اليورو الأوروبي : 10.613 دينار ليبي

الجنيه الإسترليني : 11.985 دينار ليبي

الجنيه المصري : 0.502 دينار ليبي

الدينار الاردني : 12.629 دينار ليبي

الليـرة التــركية : 2.348 دينار ليبي

1 دينار ليبي = 0.289 دينار تونسي ( في بنقردان)

رجاء مراعاة ان الاسعار تتغير من وقت لاخر اثناء اليوم و من مدينة لاخرى

 

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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