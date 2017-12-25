ايوان ليبيا – القسم الاقتصادي :

بلغت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2017 الساعة 01:35 بعد الظهر القيم التالية :

الدولار الامريكى : 8.960 دينار ليبي

اليورو الأوروبي : 10.613 دينار ليبي

الجنيه الإسترليني : 11.985 دينار ليبي

الجنيه المصري : 0.502 دينار ليبي

الدينار الاردني : 12.629 دينار ليبي

الليـرة التــركية : 2.348 دينار ليبي

1 دينار ليبي = 0.289 دينار تونسي ( في بنقردان)

رجاء مراعاة ان الاسعار تتغير من وقت لاخر اثناء اليوم و من مدينة لاخرى

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا