المرافق التعليمية ترصد احتياجات مدارس مخيمات تاورغاء

شكلت مصلحة المرافق التعليمية لجنة لرصد احتياجات مدارس مخيمات نازحي تاورغاء في العاصمة طرابلس بعد أن غمرتها مياه الأمطار وتوقفت الدراسة بها. وقال مكتب الإعلام بالمصلحة إن فريقا من المصلحة قام بزيارة للمدارس الواقعة داخل مخيمي الفلاح وطريق المطار لنازحي تاورغاء لمعاينة الأضرار التي سبّبها ارتفاع منسوب تجمع مياه الأمطار اليومين الماضيين بالمخيمات.

وأوضح المكتب أن المصلحة شكلت فريق عمل لرصد الاحتياجات اللازمة للمدارس وصيانة النوافذ ومعالجة أرضيات الأسقف ومواطن تسريب المياه وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلبة داخل المدارس. يشار إلى أن عدد الطلبة بمدارس التعليم الأساسي داخل مخيمات نازحي تاورغاء يتجاوز 350 طالبا وطالبة، 150 منهم بمخيم طريق المطار وأكثر من 200 طالب بمخيم الفلاح مقسمين على فترتين صباحية ومسائية لضيق المكان.

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