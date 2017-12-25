عرض سيارة هتلر للبيع

رغم وفاة الزعيم النازي أدولف هتلر قبل عقود، إلا أن أخباره ومتعلقاته وأفكاره مازالت محط اهتمام العالم، وفي يناير، تعرض للبيع في مزاد علني بأميركا سيارة هتلر، من نوع مرسيدس بنز.

ووصف موقع «Worldwide Auctioneers» السيارة بأنها أهم السيارات التاريخية في العالم والتي تعرض في مزاد علني، حسب «أوتوفيستي».

وصنعت سيارة «Mercedes-Benz 770K Grosser Offener Tourenwagen» بناء على طلب أدولف هتلر وسائقه الشخصي أريخ كاتمك. وزودت بمحرك سعته 7.7 لتر، يولد قوة 230 حصانا، يمكّنها من بلوغ سرعة 160 كيلومترا في الساعة، كما أضيف لها زجاج أمامي مدرع، حسب «روسيا اليوم».

ودخلت السيارة مرآب الزعيم النازي، في أكتوبر 1939، لتستخدم كسيارة فاخرة لاستقبال الوفود الأجنبية والمشاركة في الاستعراضات العسكرية.

سيارة هتلر (الإنترنت)

واستخدمت السيارة لاستقبال الزعيم الفاشي الإيطالي بينيتو موسوليني، خلال زيارته الرسمية لميونيخ. كما ركبها أدولف هتلر عام 1940 في برلين، خلال استعراض الانتصار على فرنسا، ويوم 4 مايو عام 1941 في الاستعراض العسكري بمناسبة الانتصار على يوغوسلافيا واليونان.

وفي عام 1945 خدمت «770K Grosser» الفخمة في الشرطة العسكرية الأمريكية، ثم اشتراها أحد رجال الأعمال. وظلت المركبة تتنقل من مالك لآخر على مدى 70 عام.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة الوسط