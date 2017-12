البركت ترفع الغطاء الاجتماعي عن المُجرمين

218TV| مراسلون

بحث أهالي منطقة البركت السبل التي تمكنهم من الوقوف في وجه المُجرمين والحفاظ على الأمن داخل مدينة غات، إضافة إلى رفع الغطاء الاجتماعي عن الخارجين عن القانون من سكان المدينة، في خطوة يسعون من خلالها للمُساهمة في القضاء على مظاهر الفساد.

وبحث الاجتماع الذي عقده مشائخ وأعيان البركت بحضور عدد من سكان المنطقة، الخروقات الأمنية التي تشهدها المدينة، وكيفية وضع حد لها ضمن الإمكانيات المُتاحة، وسط افتقار المراكز الأمنية بالمدينة لكافة أشكال الدعم.

وألقى القائمون على الاجتماع محاضرة حول أهمية التسجيل في العملية الانتخابية التي بدأت في الـ6 من الشهر الجاري، وحث أهالي المنطقة على المشاركة فيها، بحسب ما قاله مُقرر الاجتماع، خالد الصديق.

