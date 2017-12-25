مانشستر يونايتد يفكر في خليفة لـ«مورينيو»

تدرس إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عدم تجديد عقد المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد النتائج السلبية التي يحققها الفريق في الفترة الأخيرة.

وسقط يونايتد في فخِّ التعاقد أمام ليستر سيتي (2-2) السبت، بهدف تلقاه في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، التي لعبها ليستر منقوصاً منذ الدقيقة 74، عندما طُرِد لاعبُه دانيال أمارتي، وكانت الصحافة الإنجليزية أشارت إلى اقتراب تجديد عقد مورينيو مع «الشياطين الحمر»، لكن النتائج السلبية قد تؤدي بالمدرب البرتغالي خارج أسوار أولد ترافورد.

ويحتل يونايتد وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي بـ41 نقطة، متخلفاً بفارق 14 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي 55، الذي لم يخسر أي مباراة هذا الموسم.

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