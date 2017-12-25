المستشار صالح: على الليبيين الإتجاه بشكل عاجل الى الإنتخابات والإستفتاء على الدستور

ليبيا – هنأ رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح بحسب مستشاره الإعلامي فتحي المريمي، الشعب الليبي بمناسبة عيد استقلال البلاد الذي تمر ذكراه السادسة والستين اليوم.

عقيلة صالح قال يوم أمس الاحد أن هذا الاستقلال حققه الآباء والأجداد من المجاهدين الذين جاهدوا من أجل استقلال وحرية البلاد.

ووجه التحية الى الجيش الوطني قيادةً واركاناً وضباط وضباط صف وجنود المستمرين بنضال الآباء والأجداد من أجل تحرير ليبيا من الارهاب والفوضى بالإضافة لكل ليبي غيور على وطنه يساهم و يكافح من أجل أن تستقر الأوضاع في البلاد.

المستشار صالح وجّه تحية لكل من يساهم في المصالحه ولم الشمل بين الليبين و لكل من وصفها بـ” السواعد السمراء” التي تعمل في كل القطاعات من أجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ودعا رئيس مجلس النواب كل الشعب الليبي إلى نبذ الخلاف والشقاق والفرقه وتوحيد الصف ولم الشمل من أجل انقاذ البلاد مما تعاني منه من فوضى وإرهاب ومما يعانيه المواطن من متطلبات المعيشه في شتى مجالاتها، حاثاً إياهم على الإتجاه وبشكل عاجل لتحقيق الانتخابات واقرار الدستور وقانون الاستفتاء للإنتقال لمرحلة الاستقرار والبناء والتطور والازدهار.

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