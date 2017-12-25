«التعليمية» تتفقد مدارس مخيمي «الفلاح والمطار» بطرابلس

المتوسط:

تفقدت مصلحة المرافق التعليمية، مدارس مخيمي الفلاح والمطار لنازحي تاورغاء بطرابلس، التي تضررت بسبب ارتفاع منسوب تجمع مياه الأمطار بداخلها.

ومن جانبه، أوضح مدير المكتب الإعلامي بالمصلحة، مصطفي الفرجاني، أن الزيارة التفقدية للمدارس جاءت لمعاينة الأضرار التي وقعت بالفصول.

وأضاف «الفرجاني»، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أنه تم تشكيل فريق عمٍل لرصد احتياجات المدارس وصيانة النوافذ والأرضيات والأسقف وتهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلبة.

وأضاف مدير المكتب، أن عدد الطلبة بالمدارس يبلغ 150 طالبا بمخيم طريق المطار وأكثر من 200 طالب بمخيم الفلاح.

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