السايح: الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ستكون قبل نهاية سبتمبر القادم ويحق للجمع ترشيح أنفسهم

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح: إن خارطة الطريق التي طرحتها الأمم المتحدة تقضي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا قبل نهاية سبتمبر القادم.

وأوضح السايح، أن عملية تسجيل الناخبين تجري بشكل جيد، كما أن عدد المسجلين في السجل الانتخابي في تصاعد مستمر حيث بلغ عدد الناخبين المسجلين في سجل الانتخابات، مليون ناخب. وفق مانقلته وكالة الأنباء الصينية شينخوا .

وأكد رئيس المفوضية أن “جميع الليبيين يحق لهم المشاركة والترشح للانتخابات المقبلة طالما لديهم رقم وطني” لافتا أن مؤيدي النظام السابق يحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة“.

وفي سؤال السايح عن ما يتردد من نية نجل القذافي سيف الإسلام ترشيح نفسه لحكم البلاد من خلال الانتخابات، قال: “مشاركة سيف أو أي شخص أخر ليس من اختصاصي أن أفصل فيها”.

وتابع رئيس مفوضية الانتخابات، أنه إلى الآن لا يوجد قانون يحدد شروط المشاركة في الانتخابات المقبلة، ونحن ننتظر صدور ذلك القانون، مشيرا إلى أن كل ليبي يحق لهم المشاركة. وفق قوله.

و في 21 سبتمبر الماضي طرحت الأمم المتحدة خارطة عمل جديدة لحل الأزمة الليبية تنتهي بانتخابات رئاسية و برلمانية في البلاد لإنهاء الصراع السياسي و حالة الانقسام المؤسساتي في الدولة.

وأعلنت المفوضية العليا للانتخابات في بداية شهر الجاري عن بدء تسجيل الناخبين وتحديث السجل الانتخابي تمهيدا للانتخابات المقبلة.

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