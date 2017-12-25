«الكهرباء» تُشكل غرفة أزمة لإصلاح الأعطال بمنطقة «هراوة»

المتوسط:

شكّلت «الشركة العامة للكهرباء» غرفة أزمة، تتولى مُتابعة شبكة الكهرباء والأعطال المتكررة بمنطقتى هراوة والعامرة الواقعة فى نطاق الدائرة.

وتسبب سوء الأحوال الجوية في انقطاع متكرر للكهرباء في أنحاء متفرقة من البلاد، بينما تتواصل لليوم الخامس، أعمال الصيانة بعد الأعطال التي لحقت بشبكة التوزيع.

وتتولى غرفة الأزمة، مساندة فرق الصيانة السريعة لإصلاح الأعطال اليومية لشبكة الكهرباء، التي تحدث نتيجة العوامل الجوية والأمطار، وذلك وفقًا لما قاله مصدر بدائرة توزيع هرواة بالشركة العامة للكهرباء.

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