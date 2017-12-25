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#الرائد_أخبار بلدية #تاجوراء تحصر الأضرار داخل نطاق البلدية؛ نتيجة هطول الأمط…

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / ٌقناة الرائد
ٌقناة الرائد
مصدر الخبر / ٌقناة الرائد

#الرائد_أخبار

بلدية #تاجوراء تحصر الأضرار داخل نطاق البلدية؛ نتيجة هطول الأمطار الكثيفة الأيام الماضية.

#ليبيا





عن مصدر الخبر

ٌقناة الرائد

ٌقناة الرائد

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