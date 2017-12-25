مصرع 3 أشخاص إثر تسرب للغاز بحقل «زلطن»

المتوسط:

لقى 3 أشخاص مصرعهم، إثر تسرب للغاز بمعملٍ في حقل زلطن النفطي، أدى إلى حالة اختناق داخل وعاء تجميع السوائل.

ومن جهتها، أوضحت المؤسسة الوطنية للنفط، أن المتوفيين هم مشرف وردية الإنتاج وعاملين من الجنسية السودانية؛ نتيجة لتسرب غاز كبريتيد الهيدروجين «H2S» أثناء تنفيذ أعمال الصيانة الدورية بمعمل الغاز بحقل زلطن.

وأضافت المؤسسة، في بيان، اليوم الإثنين، أن التسريب أدى إلى حالة اختناق، ما أدى إلى وفاة مشرف الإنتاج، مفتاح ضو وعاملين سودانيين تابعين للمقاول المكلف بالصيانة وإصابة موظف آخر.

وأكدت المؤسسة أن المصاب تلقى الإسعافات الأولية، وأُحيل لقسم العناية المشددة بمستشفى أجدابيا، ولكنه في حالة حرجة، موضح أنها فتحت تحقيقا فوريا في ملابسات الحادثة، ومراجعة الالتزام بإجراءات الأمن والسلامة.

وأكملت أنها أحالت جميع من له علاقة بالحادث إلى التحقيق؛ بناء على تعليمات رئيس المؤسسة مصطفي صنع الله .

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