جريح من قوات الكرامة جراء تجدد الاشتباكات جنوب درنة

تجددت الاشتباكات المسلحة الليلة الماضية جنوب مدينة درنة، بين قوات مجلس شورى مجاهدي درنة من جهة، وقوات عملية الكرامة التي تحاصر المدينة في الجهة الأخرى.

وأكد مصدر من قوات عملية الكرامة، إصابة أحد عناصرهم بجروح جراء اشتباكات بالمدفعية الثقيلة مع قوات مجلس شورى مجاهدي درنة بمحور الظهر الحمر جنوب المدينة.

من جهته، أوضح مصدر من مجلس شورى مجاهدي درنة، أن الاشتباكات التي اندلعت في وقت متأخر من الليلة الماضية لم تسفر عن أي إصابات في صفوف مقاتلي المجلس، مؤكدا استمرار استهداف مقاتلي المجلس لكل محاولة تقدم نحو المدينة، وفق تصريحه لقناة ليبيا الأحرار.

وأفادت مصادر إعلامية لموقع ليبيا الخبر، بتحليق طائرة حربية من طراز (ميغ 21) على علو مرتفع فوق مدينة درنة اليوم الإثنين.

يشار إلى أن مدينة درنة شرق البلاد تعاني أوضاعا إنسانية صعبة جراء استمرار الحصار المفروض عليها من قوات عملية الكرامة منذ عدة أشهر.

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