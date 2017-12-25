«نجدة بنغازي» تداهم مصنع خمور بمنطقة «الفعكات»

المتوسط:

تمكن رجال شرطة قسم النجدة بنغازي، مساء أمس الأحد، من ضبط مصنع خمور محلية غير مرخص وبه 5000 لتر خمور جاهزة للبيع بمنطقة الفعكات غرب المدينة.

ومن جانبه، قال الناطق باسم الغرفة الأمنية المركزية في بنغازي، النقيب طارق الخراز، إنه تلقى معلومات تفيد بوجود مصنع خمور بالمنطقة المشار وبعد أخذ إذن النيابة تمت مداهمته.

وأوضح «الخراز» في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أنه تم ضبط مواد تستخدم في تصنيع أنواع كثيرة من الخمور، وتم نقل المضبوطات من المصنع إلى قسم النجدة، وإحالة القضية إلى الجهات المختصة.

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