«نادال» ما زال على القمة

أنهى الإسباني رافائيل نادال العام 2017 في صدارة لاعبي التنس المحترفين بعد إعلان القائمة الجديدة، الإثنين، وجاء السويسري روجر فيدرر في المركز الثاني، تلاه البلغاري غريغور ديميتروف في المركز الثالث.

وحل الألماني ألكسندر زفيريف في المركز الرابع، ثم النمساوي دومينيك تيم في المركز الخامس، تلاه الكرواتي مارين سيليتش في المركز السادس، واحتل البلجيكي ديفيد جوفين المركز السابع، ثم الأمريكي جاك سوك ثامناً، وجاء السويسري ستانيسلاس فافرينكا في المركز التاسع ثم الإسباني بابلو كارينيو في المركز العاشر.

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