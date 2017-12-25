بلدية بنغازي تنفذ مشاريع في منطقة قنفودة بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

ليبيا – كشفت بلدية بنغازي أمس الأحد عن برنامج عطاء عام لتنفيذ مشروعين بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

بلدية بنغازي أوضحت بحسب مكتبها الاعلامي أن المشاريع التي ستمول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تتمثل في تنفيذ محطة الزروق وخزان المياه بمنطقة قنفودة غرب بنغازي.

وأشارت البلدية إلى أن البرنامج يهدف لإعادة الاستقرار للمنطقة بعد تحريرها من التنظيمات الإرهابية التي دمرت البنى التحتية للمنطقة، داعيةً كل الشركات التي لديها القدرة بالمشاركة في تنفيذ المشاريع بتقديم العطاء العام التواصل مع البلدية واتباع الشروط الخاصة بالعطاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية