الأجهزة الأمنية بمصراتة تكشف حقيقة ضبط 6 أشخاص تورطوا في مقتل عميد البلدية

نفى المكتب الإعلامي التابع للجنة الأجهزة الأمنية بمدينة مصراتة ، صحة الخبر الذي تناقلته بعضُ مواقع التواصل الاجتماعيّ حول القبض على ستة أشخاصٍ تورطوا في اغتيال عميد البلدية محمد اشتيوي.

وقال المكتب الإعلامي في تصريحات إلى «بوابة الوسط» إنّ الأجهزةَ الأمنية لا تزال تحقق في مقتل اشتيوي، مشيرًا إلى «إصرار الجهات الأمنية على كشف ملابسات الجريمة».

وناشد المكتب الإعلامي، رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم نشر أيِّ أخبار خاطئة «تثير البلبلة والمشاكل داخل المدينة».

وكان مجهواون أطلقوا الرصاص على عميد بلدية مصراتة محمد اشتيوي، عند الإشارة الضوئية التي تبعد عن مدخل المطار ب ـ500 متر تقريبًا وقتل على الفور، ثم ألقيت جثته بجانب مستشفى الصفوة في المدينة يوم الأحد 17 ديسمبر الماضي.

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