ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، عودة الإنتاج في مصنع الأسفلت ببنغازي، بعد انتهاء أعمال صيانته بالجهود الذاتية.

وأكدت المؤسسة، في منشورها اليوم على موقعها الإلكتروني، أن تجربة صيانة المصنع تمثل شهادة بكفاءة وخبرة العاملين الوطنيين بالقطاع ودور الشركات المحلية التي ساهمت في إنجاز المشروع.

وأوضحت المؤسسة، أن الناقلة “هافانيا” دخلت رصيف شركة البريقة بميناء بنغازي مساء السبت، لشحن 15 ألف طن من مادة الديزل الخوائي (Vaccum Gas Oil)، مؤكدة أن هذه الشحنة الأولى بعد عملية الصيانة للأجزاء المتضررة من المصنع.

وأشارت المؤسسة، إلى أن عملية الصيانة جرت تحت المتابعة المستمرة من المؤسسة الوطنية للنفط وبالجهود الذاتية للكفاءات الوطنية بالشركة، رغم صعوبة الظروف وقلة الميزانيات المتاحة، وبفضل الدعم والمساندة من شركة الخليج العربي للنفط وشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز وشركة البريقة لتسويق النفط.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن هذه التجربة تمثل نموذجا لتكامل جهود المؤسسة والشركات التابعة لها، وشهادة بكفاءة وخبرة العاملين الوطنيين بالقطاع ودور الشركات المحلية التي ساهمت في إنجاز المشروع.

يذكر أن مصنع أسفلت بنغازي قد تعرض لأضرار جسيمة خلال اندلاع الاشتباكات بالمدينة في الأعوام الثلاثة الماضي، وتبلغ الطاقة التكريرية للمصنع نحو 200 ألف طن سنويا من مادة الأسفلت، ويعمل منذ افتتاحه في سنة 1994، على إزالة المخلفات النفطية ما يسهم في نظافة البيئة وإنتاج مادة الإسفلت منها.

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