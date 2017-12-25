«أمن مصراتة» يَنفي ضبط المتورطين في مقتل «اشتيوي»

المتوسط:

بعدَ مداولة أخبار على موقع «التواصل الاجتماعي» فيس بوك، تُفيد بالقبض على ستة أشخاص تورطوا في اغتيال عميد بلدية مدينة مصراتة، محمد اشتيوي، نفى المكتب الإعلامي التابع لـ لجنة الأجهزة الأمنية بمدينة مصراتة ، صحة هذه الأخبار الذي تناقلتها بعضُ المواقع.

كان مجهولون أطلقوا الرصاص على عميد بلدية مصراتة محمد اشتيوي، عند الإشارة الضوئية التي تبعد عن مدخل المطار بـ 500 متر تقريبًا، وقتل على الفور.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أنّ الأجهزةَ الأمنية لا تزال تحقق في مقتل اشتيوي، مشيرًا إلى «إصرار الجهات الأمنية على كشف ملابسات الجريمة»، مناشدًا رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدم نشر أيِّ أخبار خاطئة تثير البلبلة والمشاكل داخل المدينة.

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