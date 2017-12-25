المصارع «كاين» يصدم محبيه

كشف المصارع المحترف ​غلين غاكوبرز​ «كاين» عن إمكانية اعتزاله في وقت قريب، مع تقدمه في العمر، وقال كاين (50 عامًا) في مقابلة مع جريدة نيويورك بوست، الإثنين، إنّ ظهوره القادم في مهرجان ​رويال رامبل​ قد يكون الأخيرَ له في هذا الحدث خلال مسيرته المهنية التي شارفت على الانتهاء.

وأضاف «لابد أنّ أستغل أيَّ فرصة قادمة لي، لأنها قد تكون الأخيرة، لا أحد يعرف ما يمكن أن يحدث، أشعر أن مباراتي في رويال رامبل ستكون حدثًا مهما وخاصًا جدًا بالنسبة لي»، وفقا لما نقله موقع «24».

وسيشارك كاين في مباراةٍ ثلاثية على لقب ​اليونيفرسال​ ضد العملاق ​برون سترومان​ وحامل اللقب بروك ليسنر، خلال مهرجان رويال رامبل في يناير المقبل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة الوسط