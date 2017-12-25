«السيسي» يؤكد ضرورة إجراء انتخابات رئاسية ليبية

المتوسط:

أعلنت الرئاسة المصرية، موقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الانتخابات الرئاسية المقبلة في ليبيا، حيث أكد ضرورة إجرائها للم شمل الليبيين وبسط الأمن والاستقرار.

ومن جانبه، أوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، أن بلاده تتعامل مع القضايا الإقليمية وخاصة القضية الليبية بمحددات ثابتة، مؤكدًا أن مصر تنادي من خلال اللقاءات والمباحثات الثنائية التي يجريها الرئيس «السيسي» بضرورة إجراء انتخابات رئاسية ليبية عام 2018م، والاكتفاء بهذا الحد من الفترات الانتقالية.

وأضاف «راضي»، في تصريحات صحفية، مساء أمس الأحد، أن مصر تدعم المسار التفاوضي من خلال الاتفاق السياسي، باعتباره الحل الوحيد للازمة الليبية، وإنهاء الانتقال السياسي، مؤكدًا أن بلاده على طول الخط مع وحدة الأراضي الليبية.

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