انقطاع الاتصالات الدولية عن طرابلس وإمساعد

أعلن مدير مكتب الإعلام والعلاقات العامة في شركة المدار الجديد، المهندس محمد الديري، انقطاع الاتصالات الدولية عن المنطقة من طرابلس إلى وإمساعد، بسبب انقطاع كابل الألياف البصرية بين مساعد والسلوم.

وكان كابل الألياف البصرية، انقطع في 22 ديسمبر ما أدى إلى قطع الاتصالات في المنطقة بين طرابلس وإمساعد، لتعود الاتصالات للعمل يوم 23 بعد صيانة كابل الألياف البصرية في منطقة السلوم من قبل الجانب المصري.

وكانت الاتصالات الهاتفية عادت إلى مدينة سرت، السبت، بعد توقفها بالكامل لأكثر من 17 ساعة جراء موجة الطقس السيئ التي اجتاحات مناطق غرب البلاد.

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