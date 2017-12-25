«اتحاد الكرة» يجتمع بـ45 مراقبًا للمسابقات الليبية

المتوسط:

يعقد رئيس الاتحاد الفرعي لكرة القدم بطرابلس، عبد المولي المغربي، اجتماعًا غدًا الثلاثاء، بمقر الاتحاد بالمدينة الرياضية مع 45 مراقبًا لمسابقات كرة القدم الليبية.

ويناقش الاجتماع آخر مستجدات وتعديلات قانون كرة القدم الواردة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بحضور جمال أمبيه وعصام شرف الدين.

وجدير بالذكر أن المراقبون هم: سالم عدال، خيري سعد، محمد السوادي، عبدالله البلسوس، علي بكره، فتحي الخباط، محمد حموده، ميلود إبراهيم، أمحمد بن غرسه، محمد الزوبيك، ناجي الزيتوني، خالد الجربي، حبيب أحمد، وحيد صالح، سليمان محمد، عبدالله المنصوري، السنوسي خير، فوزي الشحومي، بشيرعنان، يوسف بلال وأحمد عاشور.

بالإضافةً إلى ناجي الخباط، عوض الككلي، عبدالباسط كريفه، فتحي عمران، إبراهيم التميمي، عبدالله بوعصارة، صالح عمران، خالد عدّال، أسامة الأشهب، سليمان الكابوطي، كمال إنوير، عبد المنعم الشريف، عبدالواحد حبيب، نورالدين عبدالسلام، السيفاو علي، لطفي سالم، لطفي عظم، محمد الأمين، عادل الراعي، خالد الزيتوني، عبدالفتاح التريكي، يوسف عبدالله، لطفي المبروك وسعيد عيّاد.

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