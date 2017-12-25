إطلاق الفنان وسيم عادل في بنغازي بعد التحقيق معه

أطلقت السلطات الأمنية بمدينة بنغازي، اليوم الاثنين، سراح الفنان وسيم عادل بعد انتهاء التحقيقات معه.

وقال مصدر مقرب من عائلة الفنان وسيم عادل في تصريحات إلى «بوابة الوسط» اليوم الاثنين، إن قسم البحث الجنائي ببنغازي أطلق سراح الفنان وسيم عادل دون ذكر أي تفاصيل إضافية.

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وكان رواد الصفحات الليبية بمواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لما يبدو أنه قيادي سلفي يُدعى عبد الفتاح بن غلبون، ظهر فيه وهو يحرض على وسيم عادل، وهو الشخص نفسه الذي ظهر في «فيديو» سابق، بعد أن تم توقيف منظمي حفل «إحياء ساعة الأرض» بجامعة العرب الطبية في بنغازي، في ال 30 من مارس الماضي، مهاجمًا الاحتفال ومنظميه، واصفًا إياه بـ«الأمر المشين والمنكر الذي يندى له الجبين».

وحذّر الناطق باسم الغرفة الأمنية الرئيسية بنغازي الكبرى النقيب طارق الخراز من التدخل في الشؤون الأمنية للبلاد، في محاولةٍ للردِّ على تصريحات لمسؤول بجهاز البحث الجنائي في بنغازي عن احتجاز الفنان وسيم عادل.

ووجه الخراز تحذيره إلى بعض الشخصيات التي تنتهك القانون، قائلا إنّ الأجهزة الأمنية لا تقوم بحبس مواطنٍ إلا بإذن من النيابة العامة أو النيابة العسكرية، وبالتنسيق مع رئيس الغرفة الأمنية بنغازي.

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