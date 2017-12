رويترز: موانئ ليبية أغلقها “المطر”.. تستأنف نشاطها

218TV| متابعة إخبارية

قال مصدر بقطاع النفط إنه تمت إعادة فتح موانئ السدرة والبريقة والزويتينة النفطية في ليبيا اليوم الاثنين بعد إغلاقها الأسبوع الماضي بسبب سوء الأحوال الجوية، بحسب ما أعلنت وكالة رويترز اليوم نقلا عن مسؤولين ليبيين، فيما كان قرار الإغلاق على الأرجح احترازيا بسبب كثافة الأمطار الغزيرة، وانعدام مستوى الرؤية تقريبا.

وتعتمد ليبيا بشكل كبير على الموانئ المُعاد افتتاحها في تصدير النفط عبر ناقلات نفط دولية، إذ يشهد إنتاج النفط في ليبيا تحسنا طفيفا بين حين وآخر، لكنه لا يزال دون مستوى المليون برميل يوميا، وسط وعود بأن يتجاوز الإنتاج النفطي عتبة المليون خلال أشهر الصيف المقبل.

