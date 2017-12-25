«المالح» يتسلم رئاسة ليبيا للمجموعة العربية بمنظمة اليونسكو

عين ليبيا

تسلمت ليبيا رئاسة المجموعة العربية في منظمة اليونسكو حيث قام المندوب الدائم للبنان الدكتور “خليل كرم”، بتسليم الرئاسة إلى المندوب الدائم لليبيا لدى اليونسكو الدكتور “عبد القادر المالح”، ‏كرئيس جديد للمجموعة العربية على مدى العام 2018.

وألقى الدكتور “عبد القادر المالح” كلمة أثنى فيها على جهود الرئيس السابق للمجموعة العربية، ودعا كافة الوفود العربية إلى المساهمة الفعالة في إنجاح العمل العربي المشترك في المنظمة، لا سيما في المرحلة الحالية المليئة بالتحديات.

يشار بأن المجموعة العربية في اليونسكو التي ترأستها ليبيا تتألف من الدول التالية: الجزائر، البحرين، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، جزر القمر، موريتانيا، فلسطين، اليمن، الإمارات، تونس، سوريا، السودان، الصومال، السعودية، قطر، عمان، والمغرب.

وكانت ليبيا من أوائل المساهمين في منظمة التربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” منذ عام 1953 وظلت رغم كل الظروف متمسكة بأن يكون لها صوت في هذه المنظمة معبراً عن وجودها الثقافي والتعليمي والعلمي، ودافعاً لها في مواكبة العالم والتواصل معه في هذه المجالات، لإدراكها لما يجنيه هذا التواصل وهذا الصوت من ترسيخ مكانة ليبيا كدولة عضو في المجتمع الدولي ومنظماته الرسمية، وبما يحافظ على الاندماج مع المؤسسات الدولية الداعمة لتطور التعليم والعلوم في ليبيا والحفاظ على أرثها التاريخي والثقافي.

وبالإضافة لرئاستها للمجموعة العربية مؤخرا ترأس ليبيا أيضا لجنة العلوم الطبيعية في المجموعة العربية لهذا العام، فضلاً عن شغلها موقع نائب رئيس اللجنة الدولية الحكومية لأخلاقيات البيولوجيا في المنظمة.

وقد أصبحت ليبيا عضوًا في هذه اللجنة في المؤتمر العام الأخير (العام 2015) وتستمر في عضويتها حتى العام 2019، أيضًا ترأس ليبيا المجموعة الفرعية لشمال إفريقيا (الدول العربية) في المجموعة الإفريقية للعام 2017.

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