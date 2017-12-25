محتجين في سرت يطالبون بصرف تعويضات عن منازلهم المدمرة

ايوان ليبيا – وكالات :

خرج مئات المواطنين من سكان الأحياء المدمرة والمتضررة بسرت، اليوم الاثنين، في وقفة احتجاجية، أمام مبنى المجلس البلدي.

ورفع المحتجون شعارات ولافتات تطالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج وأعضاء الحكومة وأعضاء مجلس النواب وما يسمى بمجلس الدولة عن سرت والمجلس البلدي، بالإسراع بصرف تعويضاتهم المالية عما لحق بمنازلهم المدمرة، حسب أحد المحتجون

وقال المحتجون، انهم طالبوا في بيان تلوه أمام البلدية، بالاستعجال في دفع الايجارات وتعويضهم ماليًا عن مساكنهم المدمرة.

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