كيف يقفز منتخب ليبيا؟

يحل منتخب ليبيا الأول لكرة القدم ضيفًا على نظيره الأردني في العاصمة عمان، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأثنين بتوقيت ليبيا، في اللقاء الودي المنتظر اقامته بينهما على ملعب الملك عبد الله الثاني.

ينتظر المدير الفني الوطني عمر المريمي مجموعة من الصعوبات والتحديات، بعد أن اجبر اتحاد الكرة برئاسة جمال الجعفري على تجديد الثقة به، بعد رفض الرأي العام الرياضي وعلى رأسه الصحفيين والإعلاميين الليبيين التعاقد مع المدرب المصري هاني رمزي، ليبقي سؤال واحد فقط ينتظر المريمي ورفاقة قبل مواجهة اليوم؟ هل يستطع القفز بـ«فرسان المتوسط» فوق كل الحواجز والمعوقات.

طاردت المريمي أزمة خاصة بأسلوبة الدفاعي في بطولة التحدي بكينيا، حيث لم يسجل إلا فوز واحد حقق به فوز هزيل على منتخب زنجبار المتواضع، ولم ينافس على البطولة.

بعثة المنتخب الليبي توجهت إلى الأردن بهدف الاستعداد لبطولة الأمم الأفريقية للاعبين المحليين (الشان) بينما يستعد المنتخب الأردني لتصفيات آسيا.

المريمي اختار لودية الأردن 20 لاعبًا، وهم: في حراسة المرمي محمد نشنوش وأحمد عزاقه وفتحي الطلحي، وفي خط الدفاع: طارق الجمل وسند الورفلي وعلي معتوق والمعتصم صبو وعبد المعين خماج، وفي خط الوسط: فيصل البدري ومهند مصطفي وشامخ فرج شامخ، وفي خط الهجوم: محمد الطبال ومحمد صوله ومفتاح طقطق وزكريا الهريش وعبد السلام الفتوري وخالد مجدى ومحمد الغنودي.

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