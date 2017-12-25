الخراز: كل من يتدخل بالعمل الامني في بنغازي سيتعرض للمسائلة

ليبيا – نوّه المتحدث باسم الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبري نقيب طارق الخراز إلى عدم قيام الغرفة الرئيسة والأجهزة الأمنية بأي إجراء قبض إلا بعد أخد الإذن والتنسيق مع النيابة العسكرية والنيابة العامة و التنسيق مع رئيس الغرفة مباشرة.

وأكد الخراز بحسب المكتب الإعلامي التابع للغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبرى على أن كل ما صدر من شخصيات جدلية بخصوص اجراءات أمنية تخص أمن المدينة ستتعرض للمسائلة وستتخذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأبدى المتحدث باسم الغرفة الأمنية المركزية بنغازي الكبري سعيهم لبناء دولة القانون الخالية من العابثين بأمن الوطن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية