الصيد: خوض الانتخابات دون دستور استنزاف لمؤسسات الدولة

قالت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، رانيا الصيد، إن خوض الانتخابات بدون وجود دستور سيزيد من الفساد المتغلغل في مؤسسات الدولة ويستنزف مواردها.

وكشفت الصيد في تصريحات إعلامية، الاثنين، عن انطلاق جلسات حوارية لحراك ” الاستفتاء أولاً” من المدن الليبية لدعم الاستفتاء على الدستور قبل الانتخابات؛ تفاديا للوقوع في مرحلة انتقالية رابعة بدون ضوابط حاكمة وفق تعبيرها.

وأشارت الصيد إلى عقد جلسات حوارية للتعريف بمشروع الدستور خلال جولتها بالمملكة المغربية والعمل مع مختصين مغاربة للتعريف بمشروع الدستور دوليا، لافتة إلى عقد المزيد من الجلسات في باريس والقاهرة وعدد من عواصم العالم الأيام المقبلة.

يُذكر أن المفوضية العليا للانتخابات قد أعلنت، بداية الشهر الجاري، بدء تسجيل الناخبين، وتحديث سجل الناخبين لديها؛ تمهيدا للانتخابات المقبلة.

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