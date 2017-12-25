الزوبي يعلن إستكمال تسليم شقق عمارات الدعوة الإسلامية لنازحي تاورغاء بشكل كامل

ليبيا – أكد آمر الكتيبة 301 “ الحلبوص ” والتابعة لوزارة الدفاع فى تصريح لصحيفة المرصد إستكمال تسليم شقق عمارات جمعية الدعوة الاسلامية فى طرابلس لنازحي تاورغاظ بحلول ظهر اليوم الاثنين.

و قال زوبي أن عدد العائلات المستفيدة هو 70 عائلة تم تسكينهم فى 70 شقة بمتوسط عدد 6 أفراد بكل عائلة وباجمالي أكثر من 460 فرد يعدون من اكبر متضرري المخيمات بعد الاضطرابات الجوية التي شهدتها طرابلس الاسبوع الماضي اضافة للحريق الذي شب قبل ذلك فى ” مخيم منطقة السرّاج ” .

وكان الزوبي قد كشف الاسبوع الماضي لـ المرصد عن هذه المبادرة التي قال انها تمت من الكتيبة بشكل منفرد ودون تنسيق مع أي قطاع حكومي آخر نظراً لدقة الوضع الذي يمر به النازحين وعدم قدرتهم على التحمل فى الطقس الراهن .

و أشار آمر الكتيبة 301 ان هذا العدد لايكفي بالتأكيد لكل النازحين الا أنه سيغطي العائلات الاكثر تضرراً خاصة بعد تقلبات الطقس والفيضانات التي غمرت مخيمات تاورغاء .

وأكد بأن مندوباً من الكتيبة زار المخيمات يوم الجمعة الماضي فى طرابلس وتمكن من حصر عدد 42 عائلة حتى من أصل 70 عائلة قبل ان تستكمل عملية الحصر يومي السبت والاحد مشيراً الى وجود تنسيق بينهم مع إدارة جمعية الدعوة الاسلامية المالكة للعمارات.

وأشار الزوبي بأن جميع الشقق الواقعة داخل نطاق كلية الدعوة الاسلامية هي شقق مفروشة الا أن بعضها كان يحتاج الى صيانة بسيطة تتعلق على سبيل المثال بالانارة الداخلية مشيراً الى ان الكتيبة تكفلت وباشرت باجراء هذه الصيانة قبل ان يتم تسليم الشقق لمستحقيها بالكامل اليوم الاثنين .

المرصد – خاص

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