الفلبين ترفض طلب ليبيا رفع الحظر عن استجلاب العمال الفلبينيين

رفضت الحكومة الفلبينية طلب ليبيا برفع الحظر الحالي عن استجلاب عمال فلبينيين إلى ليبيا، مرجعة ذلك إلى مخاوف أمنية واقتصادية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صدر الجمعة “إنه في ظل مستوى الإنذار 2 الحالي، ومن أجل سلامة جميع الأطراف، فإن نشر عمال جدد في ليبيا ما زال غير ممكن”.

وأضافت الخارجية الفلبينية أن “العاملين الفلبينيين في ليبيا يواجهون مشكلتان واضحتان، وهما سلامتهم وأمنهم، وقدرتهم على إعادة أرباحهم إلى الفلبين”.

يشار إلى أن الحكومة الفلبينية أعادت حوالي 10.000 من العمال الفلبينيين إلى موطنهم بعد عام 2011 وحوالي 4.000 آخرين في عام 2014.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية