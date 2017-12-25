ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية ظهر اليوم الاثنين

ليبيا – تابعت صحيفة المرصد أسعار العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق الموازية حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2017 وتشمل الدولار الامريكي والجنيه الاسترليني واليورو والليرة التركية والدينار الاردني والجنيه المصري .
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|9.02 دينار
|8.94 دينار
|اليورو
|10.684 دينار
|10.604 دينار
|الجنية الاسترليني
|12.066 دينار
|11.986 دينار
|الليرة التركية
|2.343 دينار
|2,263 دينار
|الدينار التونسي
|3.45 دينار
|–
|الجنية المصري
|0.50 دينار
|0.42 دينار
|الدولار الكندي
|7.007 دينار
|6.927 دينار
|الدينار الاردني
|12.60 دينار
|12.52 دينار
وكانت الاسعار كتالي :
ملاحظة: الأسعار تتفاوت من مصدر إلى آخر على حسب الصرافة (±3 قروش).
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