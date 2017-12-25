ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار في السوق الموازية ظهر اليوم الاثنين

ليبيا – تابعت صحيفة المرصد أسعار العملات الاجنبية مقابل الدينار في السوق الموازية حتى الساعة الرابعة من مساء اليوم الاثنين 25 ديسمبر 2017 وتشمل الدولار الامريكي والجنيه الاسترليني واليورو والليرة التركية والدينار الاردني والجنيه المصري .

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 9.02 دينار 8.94 دينار اليورو 10.684 دينار 10.604 دينار الجنية الاسترليني 12.066 دينار 11.986 دينار الليرة التركية 2.343 دينار 2,263 دينار الدينار التونسي 3.45 دينار – الجنية المصري 0.50 دينار 0.42 دينار الدولار الكندي 7.007 دينار 6.927 دينار الدينار الاردني 12.60 دينار 12.52 دينار

وكانت الاسعار كتالي :

ملاحظة: الأسعار تتفاوت من مصدر إلى آخر على حسب الصرافة (±3 قروش).

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