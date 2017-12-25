توريد محطة كهرباء سوسة بقيمة 600 مليون دينار

وافق رئيس ديوان المحاسبة في مدينة البيضاء عمر عبدربه صالح ” على إجراءات تعاقد لتوريد محطة توليد كهرباء سوسه الغازية بكامل ملحقاتها وبقدرة اجمالية تصل الى 921 ميغاوات. وقال ديوان المحاسبة، إن المحطة المزمع التعاقد على توريدها من شركة (سيمنس) الألمانية تبلغ قيمتها وفقا للعقد الأصلي 598.5 مليون دينار.

وشدد ديوان المحاسبة، على ضرورة الالتزام بتوفير التغطية المالية اللازمة خلال مدة مراحل التنفيذ، ومراعاة الاحتفاظ بحقوق المنتزعة أرضهم في التعويضات وفقاً لما هو منصوص عليه بالمادة (2) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (110) لسنة 2008 ما لم يسبق صرفها في السابق.

كما شدد الديوان على مراعاة إتمام إجراءات نقل ملكية المواقع المنتزعة للمنفعة العامة وفقاً لما هو منصوص عليها بالمادة (17) من القانون رقم (116) لسنة 1972م بشأن تنظيم التطور العمراني وإحالة العقد للديوان بعد توقيعه من الطرفين وتصديقه من مصلحة الضرائب.

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