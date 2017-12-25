انهيار أجزاء من المدينة القديمة بغدامس

انهارت أجزاء من مباني المدينة القديمة في غدامس، بسبب موجة الأمطار الغزيرة والرياح التي ضربت المدينة الأيام الماضية. وقال مصدر بجهاز إدارة المدينة القديمة غدامس، إن أعمال الصيانة انقطعت عن المدينة منذ أكثر من 7 سنوات بسبب عدم قدرة جهاز إدارة المدينة على تغطية تكاليفها وعدم صرف الميزانيات المخصصة.

وأدت تغييرات المناخ إلى انهيار العديد من مباني المدينة المُهترئة بسبب غياب عمليات الصيانة والترميم عنها، حيث تساقطت أسقف المنازل وجوانب الأزقة. يشار إلى المدينة القديمة من بين المواقع الأثرية الليبية الـ5 المضمنة في التراث العالمي من قبل منظمة اليونسكو التابعة للأمم المتحدة.

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