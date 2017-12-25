«أبو شعالة» يعلّق على قرار مجلس النواب بشأن تعيين محافظ للمركزي

عين ليبيا

علّق الأستاذ «أنس أبوشعالة» على قرار مجلس النواب يقوله: “لو جدلا تم إضفاء الصبغة القانونية من مجلس الدولة لاختيار الشكري محافظا.. هل من ضرورة لإعادة اختيار السيد الشكري بثلثي النواب. وماذا تعني كلمة روح الاتفاق السياسي التي وردت في تصريحات البعض.. هل هي فكرة القوة القاهرة التي تستثني بعض الأحكام؟

الشرط اللازم لصحة الإجراء مرتبط بزمن وقوعه وفقاً لصراحة النص.. فلا يمكن مراعاة صحة الإجراء بعد اتخاد الإجراء.

الوطأ بين رجل وامرأة دون رابطة الزواج لا يصححه العقد اللاحق.. وهذه مسألة يتسامى عنها الجدل.

شرط التشاور مع مجلس الدولة أعتبره شرط في الآلية.. يعقبه شرط آخر وهو بلوغ النصاب القانوني للقرار.

المعضلة التي نواجهها.. در رماد المصلحة في عيون النص القانوني.. وتبرير جدارة المكلف بالمنصب واستحقاق المقال للإقالة لتمرير قرار صدر بالمخالفة لشرائط صدوره وفقاً لصريح النصوص المنظمة للمسألة محل القرار”.

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