خمسة قتلى إثر حادث دهس في موسكو

قُتل خمسة أشخاص على الأقل وأُصيب آخرون بجروح، الإثنين، عندما دخلت حافلة تابعة للبلدية مدخل ممر تحت الأرض غرب موسكو.

وقال إرتيوم كوليسنيكوف، مسؤول لشرطة المرور، وفق «فرانس برس»: «تشير المعلومات الحالية إلى خمسة قتلى»، وقد نُـقل ثلاثة جرحى إلى المستشفى. وأظهرت مشاهد للتلفزيون الروسي، الحافلة وهي تجتاح سلالم النزول إلى الممر تحت الأرض. وقد أدى ذلك إلى دهس عديد المارة، وفق «فرانس برس».

وأظهرت مقاطع أخرى بُثَّت على مواقع التواصل الحافلة وهي تصعد على الرصيف ببطء، ثم تتسارع لثوانٍ قبل أن تنزلق وتقتحم ممر المشاة. وقد شهدت موسكو تساقطًا للثلوج اليوم. ورجَّحت الشرطة أن يكون الحادث سببه خطأ من السائق أو عطل في الحافلة.

وقد تمَّ توقيف السائق، وهو يعمل في هذه المهنة منذ 17 عامًا، بحسب ما نقلت وكالة «إنترفاكس». وأصدر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، أوامر بتفحص كل الحافلات التابعة للبلدية، وقدم تعازيه لعائلات الضحايا.

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