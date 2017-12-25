«الفاو» تحذر من تبعات الصراع في ليبيا

المتوسط:

حذرت منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة «فاو»، من تبعات الصراع في ليبيا وتأثيره على عرقلة الجهود المبذولة أمميًا، للقضاء على الجوع في بلدان الشرق الأدنى وشمال إفريقيا بحلول عام 2030.

وأكدت المنظمة، في تقرير، نشر حدثيًا، أنّ عدد الوفيات الناجمة عن المعارك في ليبيا بلغ 2527 شخصًا في الأعوام بين 2011 و2015، أما أعداد الوفيات الناجمة عن النزاع الليبي فقدرت بـ15371 شخصًا (بين 15 فبراير 2011 إلى 29 ديسمبر 2016)، ويقصد بها إلى جانب الوفيات الناجمة عن المعارك، غيرها الناجمة عن الأمراض والإصابات والعنف خارج ميادين المعارك

ووفق تقرير المنظمة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، الذي حمل عنوان “بناء الصمود بشأن الأمن الغذائي والتغذية في أوقات النزاع والأزمة: نظرة من منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا” فإنّ ليبيا تعد نقطةً ساخنة أخرى في المنطقة، حيث يقوِّض الصراعُ الأمنَ الغذائي.

ويقول تقرير “الفاو”، أنّ 6% من الليبيين في حاجة إلى المساعدة الغذائية، وبخصوص أعداد الليبيين “المهجّرين” من مناطق سكناهم، فأحصى التقرير، 639658 مهجرًا ليبيًا، و8796 من اللاجئين الليبيين في دول أخرى، مضيفا أنّ 10% من سكان ليبيا والعراق واليمن هُجّروا.

وحسب التقرير، فإنّ تكاليـف النزاع في خمس دول فقـط وهي (سورية، العراق، اليمن، السودان، وليبيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2016 ) أعلى من إجمالي الناتج المحلي لدولة النمسا.

وبخصوص تقييم الاحتياجات لعدة قطاعات في ليبيا، فإنّ 54% من سكان ليبيا أبلغوا عــن انخفاض قدرتهم على الحصول على إمدادات الماء النظيـف، ونحو نصف القمامة في بلادهـم يتم التخلص منها بشكل غير مناسب، أو تترك في الشوارع أو تحرق، أما في شرق ليبيا فقد أبلغ 63% مــن السكان عــن تعطل أنظمة المجاري، بحسب التقرير.

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