شركة الكهرباء تكشف عن ساعات طرح الاحمال في المنطقة الشرقية اليوم الاثنين

ليبيا – نوّهت الشركة العامة للكهرباء المواطنين وكافة القطاعات الصناعية والخدمية وغيرها بالمنطقة الشرقية إلى إحتمالية مواجهة عجز في تغطية أحمال الشبكة في حدود 400 ميجاوات ومتوقع ساعات طرح الاحمال في حدود 6 ساعات بالمناطق الممتدة من البريقة إلى طبرق للواحات والكفرة.

وأرجعت الشركة في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه هذا العجز إلى توقف تزويدات الوقود الخفيف “النافطة” المغذية لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالمنطقة الشرقية ومحدودية كميات الغاز المتوفرة حالياً بهذه المحطات.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أن ذلك سيستمر إلى حين توفر الكميات اللازمة من الوقود الخفيف المغذي لمحطات الإنتاج.

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