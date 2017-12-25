الوطنية للنفط تبحث تفعيل التعاون مع شركتي اوراكل ومايكروسوفت

عقد عضو مجلس الإدارة للتصنيع والتخطيط والحاسب الآلي بالمؤسسة الوطنية للنفط جادالله العوكلي، عدة اجتماعات وحلقات نقاش مع المدراء الإقليميين لشركتي اوراكل ومايكروسوفت خلال تواجده في القاهرة من 17 إلى 20 ديسمبر.

وأوضح المكتب الإعلامي للمؤسسة، أنه تم خلال اللقاءات الاطلاع على عروض فنية قدمها المختصين بهاتين الشركتين بينت قدراتها وإمكانياتها في هذه المجالات وفق أحدث التقنيات ورغبتهما والتزامها في التعاون مع المؤسسة وشركاتها، كما تم الاتفاق على العديد من النقاط لوضع خارطة طريق للارتقاء بأسلوب العمل وانسياب وحفظ المعلومات في جميع المجالات بتطبيق منظومات حديثة ومؤمنة على غرار ما تشتغل به المؤسسات والشركات العالمية.

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